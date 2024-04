Registration for SNBT 2024 to Close Tomorrow

The registration for the national selection based on tests or SNBT in 2024 will be closed tomorrow, Friday (5/4/2023) at 15.00. Prospective students interested in participating in the entrance selection for state universities through the test pathway are requested to complete the registration process up to the participant download stage. The exam will be held in two waves, namely wave I on 30 April and 2-7 May, and wave II on 14- May 20.

The announcement of the SNBT results will be made on June 13

