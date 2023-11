Red Velvet Member Apologize for Mistaken Performance Location Announcement

Musik Irene, Seulgi, Wendy, Joy, dan Yeri secara pribadi meminta maaf kepada para penggemar pada Kamis (16/11). Ini disebabkan karena staf SM Entertainment melakukan kesalahan ketika menginformasikan lokasi performance Red Velvet. Kejadian bermula dari staf yang mengumumkan lokasi yang salah terkait penampilan panggung Red Velvet. Akibatnya, banyak penggemar yang menunggu di tengah hujan di lokasi yang salah.

Selain itu, para penggemar juga harus melakukan perjalanan yang memakan waktu lebih dari 20 menit demi tiba di lokasi performance Red Velvet yang benar. Mengetahui kesalahan staf ini, Irene, Seulgi, Wendy, Joy, dan Yeri secara pribadi menulis permintaan maaf melalui pesan DearU. Bubble. Kelima idol cantik ini ikut sedih karena pengalaman tidak menyenangkan yang dialami oleh para penggemar

