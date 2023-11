RC Motogarage and Phillip Works Collaborate to Create Iconic Clothing and Motorcycle

RC Motogarage and Phillip Works have decided to collaborate because they have the same spirit and want to combine the characteristics of both brands. With a combination of two different characters, both manufacturers from Bandung, West Java, came up with a design that they hope will be well received by motorcycle enthusiasts in Indonesia. Jovan Koswara, the number one person at Phillip Works, is delighted to have the opportunity to collaborate with RC Motogarage.

He believes that the products from RC Motogarage X Phillip Works will become iconic clothing in the Indonesian fashion industry. Not only can consumers buy various clothing items, but lucky customers can also take home a classic-style motorcycle made from Yamaha XSR155, a collaboration between RC Motogarage, Phillip Works, and Atenx Katros Garage

