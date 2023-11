Rapor Pemain Manchester United vs Newcastle United: Diogo Dalot Mengerikan & Payahnya Antony Menggambarkan Bencana Dari Erik Ten Hag

Pasukan Eddie Howe membalas kekalahan mereka di final kompetisi musim lalu, dan memberikan tekanan lebih besar pada Erik ten Hag di ruang istirahat Old Trafford. Ten Hag membuat tujuh perubahan dari kekalahan hari Minggu dari Manchester City, namun pemain yang masuk ke dalam tim gagal untuk bangkit, dan timnya tertinggal di pertengahan babak pertama ketika Miguel Almiron mencuri di sisi kiri untuk mengarahkan tembakan ke gawang setelah Tino Livramento telah membawa bola ke depan sejauh 50 yard.

Dari situ, sang juara bertahan tidak bisa keluar lagi, dan waktu mulai habis bagi manajer mereka setelah kembali mengalami kekalahan telak.

