Rangkuman Hari Ke-616 Serangan Rusia ke Ukraina: Dugaan Senjata Korut

Yoo yang mengutip Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS) juga menyebutkan, Korea Utara tampaknya akan mendapat saran Rusia tentang teknologi satelit sebagai imbalannya. Rusia dan Korea Utara adalah dua negara bersekutu secara historis tetapi sama-sama terkena sanksi dunia, masing-masing atas invasi ke Ukraina dan uji coba senjata nuklir.-Ukraina pecah pada Februari 2022, pasukan Moskwa menembakkan jutaan peluru artileri ke kota-kota besar, kecil, dan desa-desa di sepanjang garis depan.

“Selama 24 jam terakhir, musuh menembaki 118 permukiman di sepuluh wilayah. Ini jumlah tertinggi tentang kota dan desa yang diserang sejak awal tahun ini,” kata Menteri Dalam Negeri Ukraina Oleg Klymenko di media sosial, dikutip dari kantor beritaRusia pada Rabu (1/11/2023) menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga tentara Ukraina yang bertempur di Kota Mariupol.

Sekitar 2.500 orang ditawan Rusia setelah jatuhnya Mariupol pada Mei 2022. Beberapa di antaranya dibawa ke Rusia atau wilayah pendudukan di Ukraina timur untuk disidang. Komite Investigasi Moskwa mengatakan, ketiga tentara tersebut yaitu Oleg Kolmychevsky, Dmitry Dobrovolsky, dan Alexander Romashin dinyatakan bersalah atas pembunuhan delapan orang di Mariupol.

Rangkuman Hari Ke-610 Serangan Rusia ke Ukraina: Rusia Berusaha Rebut Kota Avdiivka | Menhan Rusia Pantau Pos Ukraina TimurRangkuman Hari ke-612 Serangan Rusia ke Ukraina: Serangan Besar-besaran Kherson | Rencana Dewan Eropa untuk UkrainaRangkuman Hari Ke-610 Serangan Rusia ke Ukraina: Rusia Berusaha Rebut Kota Avdiivka | Menhan Rusia Pantau Pos Ukraina TimurRangkuman Hari ke-612 Serangan Rusia ke Ukraina: Serangan Besar-besaran Kherson | Rencana Dewan Eropa untuk UkrainaJixie mencari berita...

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-616: 2 Tentara Rusia Ditangkap, Dicurigai Bunuh Satu KeluargaBerikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-616. Dua tentara Rusia ditangkap dicurigai membunuh keluarga beranggotakan sembilan orang di Ukraina.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Korsel: Korea Utara Kirim 1 Juta Peluru Artileri ke Rusia untuk Perang di UkrainaMenurut Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS), Korea Utara setidaknya sudah melakukan sepuluh pengiriman senjata ke Rusia sejak Agustus 2023.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Putin Sempat Dirumorkan Meninggal, Intelijen Ukraina Sebut Rusia Memang Sengaja Sebar GosipPresiden Rusia Vladimir Putin digosipkan meninggal, intelijen Ukraina sebut Rusia memang sengaja menyebarkan rumor seperti itu.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Zelensky Merasa Dikhianati Sekutu, Takut Dunia Abaikan Perang Rusia-UkrainaPresiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa dikhianati oleh sekutu. Di tengah menurunnya dukungan, ia takut dunia terbiasa soal Perang Rusia-Ukraina.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Satu Keluarga Beranggotakan Sembilan Orang di Ukraina Tewas, Diduga Dihabisi 2 Tentara RusiaDiduga terbunuh tentara Rusia, satu keluarga beranggotakan 9 orang di Ukraina tewas, dua diantaranya anak-anak tak berdosa.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

VOAINDONESIA: Satu Keluarga Ukraina Dibantai di Donetsk yang Diduduki RusiaUkraina mengatakan satu keluarga beranggota sembilan orang ditembak dan dibunuh di rumah mereka di kota Volnovakha, di wilayah Ukraina Timur yang diduduki Rusia. Foto-foto rumah itu yang dirilis oleh pihak berwenang menggambarkan lokasi kejahatan yang mengerikan, dengan para korban terbujur...

Sumber: voaindonesia | Baca lebih lajut ⮕