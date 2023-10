Rangkul Seniman Darbotz, Under Armour Kenalkan Koleksi Pakaian Lari Terbaru

JENAMA perlengkapan olahraga terkemuka dunia, Under Armour, meluncurkan kampanye “Into the Wild” dengan menggandeng seniman ternama Indonesia, Darbotz.

Kolaborasi dua nama besar ini melahirkan Under Armour x Darbotz Capsule Collection yang terdiri atas pakaian dan topi lari edisi khusus dengan desain unik yang menjadi ciri khas Darbotz. “Hadirnya kampanye global ‘Into the Wild’ dari Under Armour ini terinspirasi dari semangat petualang para pelari, sekaligus untuk mendorong mereka agar mampu melampaui batasan - layaknya mengeluarkan sisi monster dari dalam diri mereka," jelas Faldy Efadua, Assistant Manager Marketing Communications Under Armour Indonesia saat peluncuran Under Armour x Darbotz Capsule Collection di Jakarta, Jumat (27/10).

"Bahkan, sangat dekat dengan tema ‘monster’ yang menjadi signature desain saya - layaknya tekad para pelari yang resistan dan tangguh demi mencapai tujuan," ujarnya. "Untuk ‘Into the Wild’ dari Under Armour ini, saya terilhami hiruk-pikuk lalu lintas kota dan gedung-gedung pencakar langit nan menjulang sebagai gambaran tantangan dan mimpi-mimpi yang harus pelari taklukkan dan gapai dengan berani,” papar Darbotz.Lari bukan lagi sebuah disiplin olahraga semata, tetapi sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Lebih-lebih bagi kalangan yang tinggal di perkotaan. headtopics.com

Tak mengherankan jika kegiatan-kegiatan lari semakin bertumbuh. Tingginya minat masyarakat di Indonesia terhadap olahraga lari semakin kentara dengan kian bertambahnya penyelenggaraan running event selama beberapa tahun terakhir.

Sepanjang 2023 saja, sebanyak 169 kegiatan lari telah dilangsungkan di Tanah Air - dengan 41 di antaranya berlokasi di Jakarta dan sekitarnya.

