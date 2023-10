Ramzi Yakin Anies Baswedan Bisa Gantikan Jokowi Pimpin Indonesia, Ini Alasannya

"Kenapa, kecerdasaan beliau pengalaman beliau di DKI. Lu kalau nggak kuat mental di DKI itu 5 tahun dihajar terus, babak belur itu pak Anies kalau nggak siap mental," papar dia.

Selain itu, Ramzi menuturkan jika nantinya Anies menang, ia juga yakin, menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak akan diintervensi partai. "Jangan khawatir, idealisme pak Anies cukup kuat, Allah takdirkan pak Anies kepilih , dia nggak serta merta nantinya akan mendapakan intervensi dari partai, apalagi menjadi petugas partai, no gue nggak percaya hal itu," katanya.Dibintangi Lee Se Young dan Bae In Hyuk, Ini 8 Adu Peran Pemain Drama The Story of Park's Marriage Contract

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: suaradotcom »

Cak Imin Janji di Hadapan Ratusan Santri: Anies-Muhaimin Menang, Biaya Pendidikan MurahCak Imin bilang bersama Anies Baswedan, nantinya akan menghadirkan kesetaraan dalam bidang pendidikan. Baca lebih lajut ⮕

Din Syamsudin: Saya Yakin Warga Muhammadiyah Dukung Anies'...Haqqul yakin warga muhammadiyah akan memberikan dukungan kepada pasangan Anies - Muhaimin.' Baca lebih lajut ⮕

Janji Anies-Imin: Gaji PNS & PPPK Minimal Naik 15%Anies Baswedan dan Wakil Muhaimin Iskandar menjanjikan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) minimal sebesar 15%. Baca lebih lajut ⮕

Tinggal Jauh di Jerman, Bunda Corla Akui Sudah Mantap dengan Pilihannya di Pilpres 2024Kata Bunda Corla, ia sudah melihat kinerja Anies Baswedan. Baca lebih lajut ⮕

Din Syamsudin: Saya Haqqul Yakin Warga Muhammadiyah Beri Dukungan ke Anies-MuhaiminDin Syamsudin punya keyakinan terhadap figur Anies Baswedan yang statusnya bakal cawapres. Baca lebih lajut ⮕

Fajar Nugros Panen Kritik Gara-Gara Komentari Pernyataan Anies Baswedan Soal KorupsiAnies Baswedan menyinggung tiga faktor utama pemicu korupsi. Baca lebih lajut ⮕