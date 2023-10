Raisa Pamer Momen Seru Ngobrol dengan Jungkook BTS

Selebriti WowKeren - Raisa akhirnya menceritakan momen serunya kala mengobrol dengan Jungkook BTS di event Calvin Klein Jepang. Meski tidak banyak berbincang, namun Raisa sudah senang lantaran ia bisa berinteraksi singkat dengan biasnya itu.

Momen langka itu terjadi saat Jungkook kebetulan melintas di hadapan Raisa. Kala itu, Raisa memang sengaja tak terlalu sibuk memegang ponsel. Ia ingin memiliki momen real, setidaknya sekali dalam hidupnya dengan Jungkook. Itu sebabnya momen ini tidak sempat terabadikan oleh kamera.

BACA JUGA... Instagram Jika mengingat kejadian itu, Raisa tidak akan bisa berhenti tersenyum."Aku nanya yang lain, tadi ngobrol nggak sih sama dia (Jungkook), enggak (katanya). Ya lumayanlah itungannya aku ngobrol," sambungnya.

"Aku bilang ke Rowoon kalau aku baru selesaiin dramanya dia. Terus dia 'oh, you see my drama? thank you' salaman kita. Terus ibuku kan ngefans banget sama dia, aku cerita gitu sama dia 'ibuku tuh yang ngenalin aku sama kamu' terus dia ketawa-ketawa 'oh makasih, kamsahamnida'," tutur Raisa.

