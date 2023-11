Raih Penghargaan di Jambore PR Indonesia 2023, Ini Langkah yang Dilakukan PT Pegadaian

“Saat ini komunikasi digital menjadi hal penting yang melekat pada semua organisasi. Beberapa kanal komunikasi digital yang dimiliki Pegadaian seperti website, portal, media sosial, maupun aplikasi Pegadaian Digital terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu kami terus adaptif terhadap dinamika perubahan yang terjadi, dan terjun langsung untuk berperan dalam implementasinya.

Pada presentasinya, Yolanda membagikan berbagai strategi komunikasi yang diterapkan di Pegadaian. Tidak hanya berfokus pada komunikasi eksternal, namun juga memberikan perhatian pada komunikasi internal untuk mewujudkan employee advocacy sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.

Sebagai perusahaan gadai yang telah berusia lebih dari 122 Tahun, Pegadaian mampu menunjukan transformasinya dalam bisnis jasa keuangan non perbankan dan menjadi perusahaan gadai terbesar di Indonesia dengan mencatatkan Laba Bersih tumbuh sebesar 35,52% dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 3,2 triliun. Hal ini tentu tidak lepas dari peran PR sebagai garda terdepan dalam menjaga reputasi perusahaan.

Berbagi Transformasi Perusahaan, Pegadaian Terima Kunjungan MM FEB UI & Participant Global Network Week 2023 CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan menyampaikan dalam sambutannya bahwa seluruh Insan yang berkecimpung dalam dunia PR atau kehumasan harus mampu mendukung pencapaian cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia maju.

“Bagaimana kita mengelola bentuk komunikasi di tengah keberagaman negeri ini, akan berpengaruh pada upaya pencapaian Indonesia maju. Untuk menuju kesana, kita perlu melakukan harmonisasi komunikasi atas keberagaman yang ada” ungkapnya.Dukung UMKM Naik Kelas, Pegadaian Ajak UMKM Binaan Pamer Produk Kreatif di Inacraft

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: JAWAPOS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JAWAPOS: Raih Penghargaan di Jambore PR Indonesia 2023, Langkahg Ini yang Dilakukan PT PegadaianKanal komunikasi Pegadaian seperti website, portal, media sosial, maupun aplikasi Pegadaian Digital dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Raih Penghargaan di Jambore PR Indonesia 2023, Ini Dia yang Dilakukan PegadaianMenyediakan beberapa kanal komunikasi digital seperti website, media sosial hingga aplikasi.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Pegadaian kembali Meraih Penghargaan di Jambore PR Indonesia 2023Pegadaian kembali meraih penghargaan di ajang Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) Ke-9 Tahun 2023, yang digelar di Yogyakarta (27/10).

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Raih 2 Penghargaan di JAMPIRO 2023, Pegadaian Ungkap Strategi PerusahaanPT Pegadaian kembali meraih penghargaan di ajang Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) Ke-9 Tahun 2023 yang digelar di Yogyakarta.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Sido Muncul Raih Penghargaan Angka Penjualan Tertinggi di E-commerce Kategori Obat TradisionalJPNN.com : Sido Muncul meraih penghargaan penjualan tertinggi di e-dagang dalam Indonesia Best Selling Brands in E-commerce Market 2023.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: 4 Mahasiswa Raih Penghargaan Terbaik Indofood Riset Nugraha 2023, Teliti Potensi Pangan dan Kearifan LokalPara mahasiswa peraih penghargaan terbaik Indofood Riset Nugraha 2023 itu berkesempatan belajar di laboratorium di Singapura untuk meneliti soal pangan lebih lanjut.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕