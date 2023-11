Raih Penghargaan di Jambore PR Indonesia 2023, Ini Dia yang Dilakukan Pegadaian

Dalam acara yang bertajuk Harmoni Komunikasi Untuk Negeri ini, Pegadaian melalui Sekretaris Perusahaan Yudi Sadono mendapatkan penghargaan Corporate Secretary Terpopuler di Media Sosial pada Kategori Anak Usaha BUMN berdasarkan penilaian salah satu lembaga konsultan media monitoring. Yudi menyampaikan, bahwa jajaran komunikasi perusahaan PT Pegadaian terus berbenah dan beradaptasi dengan perkembangan organisasi dan zaman yang terus berubah.

“Saat ini komunikasi digital menjadi hal penting yang melekat pada semua organisasi. Beberapa kanal komunikasi digital yang dimiliki Pegadaian seperti website, portal, media sosial, maupun aplikasi Pegadaian Digital terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu kami terus adaptif terhadap dinamika perubahan yang terjadi, dan terjun langsung untuk berperan dalam implementasinya.

Pada ajang bergengsi tersebut, Corporate Communication Specialist PT Pegadaian, Yolanda Anindita Vidia juga berhasil meraih penghargaan Gold Winner pada kompetisi Insan PR Indonesia 2023 dalam Kategori Corporate Communication Anak Usaha BUMN.

Pada presentasinya, Yolanda membagikan berbagai strategi komunikasi yang diterapkan di Pegadaian. Tidak hanya berfokus pada komunikasi eksternal, namun juga memberikan perhatian pada komunikasi internal untuk mewujudkan employee advocacy sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.

Sebagai perusahaan gadai yang telah berusia lebih dari 122 Tahun, Pegadaian mampu menunjukan transformasinya dalam bisnis jasa keuangan non perbankan dan menjadi perusahaan gadai terbesar di Indonesia dengan mencatatkan Laba Bersih tumbuh sebesar 35,52% dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 3,2 triliun. Hal ini tentu tidak lepas dari peran PR sebagai garda terdepan dalam menjaga reputasi perusahaan.

