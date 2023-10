Rafael Struick Tonton Laga Imbang ADO Den Haag Dari Bangku Cadangan

Penggawa timnas Indonesia Rafael Struick hanya menjadi penonton di bangku cadangan ketika ADO Den Haag bermain imbang melawan tamunya, VVV-Venlo, Sabtu (28/10) dini hari WIB, di Stadion Bingoal dalam lanjutan Eerste Divisie Belanda.

Hasil imbang melawan VVV ini membuat ADO gagal menempel pemuncak klasemen sementara, Roda JC. ADO tetap berada di peringkat ketiga dengan 23 poin, tertinggal tiga angka dari Roda.Pada pertandingan ini, pelatih Darije Kalezic kembali memasukkan nama Struick ke dalam daftar susunan pemain setelah di dua laga sebelumnya absen, karena menjalani pemulihan cedera.Meski bermain di kandang, ADO mengawali laga dengan buruk.

Performa ADO mengalami perbaikan di babak kedua. Mereka mampu memaksa VVV tidak bisa mengembangkan permainan. Henk Veerman berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-62. Dominasi ADO terus berlanjut. Umpan mendatar Daryl van Mieghem diterima Joel Ideho. Setelah mengontrol bola, Ideho melepaskan tendangan yang tak bisa dibendung kiper Jan de Boer untuk membawa ADO berbalik unggul di menit ke-75. headtopics.com

Harapan ADO untuk terus menempel Roda sirna dua menit menjelang pertandingan berakhir. Umpan silang Soulyman Allouch dituntaskan Levi Smans dengan sundulan, sehingga skor 2-2 menutup laga.

