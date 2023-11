Qatar and US Conduct Secret Negotiations for Hostage Release by Hamas

Negotiations for the release of hostages by Hamas were conducted secretly by Qatar and the United States (US) shortly after the October 7 attack on Israel by the Palestinian group. The Qatari government reportedly contacted the White House with a request to form a small advisory team, which they called a 'cell', to assist in the personal efforts to release the hostages with Israel.

The secret efforts, which began a few days after the hostages were taken, finally yielded results with the announcement of a prisoner exchange agreement mediated by Qatar and Egypt and approved by Israel, Hamas, and the US. The secret efforts included tense personal diplomatic involvement by US President Joe Biden. He held urgent discussions with the Emir of Qatar and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the weeks leading up to the agreement





cnbcindonesia » / 🏆 7. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Israel Klaim Komandan Hamas Tewas saat Serangan Kedua ke Kamp Jabalia, Hamas BantahHamas membantah klaim Israel yang menyebut berhasil menewaskan komandan senior saat melakukan serangan kedua ke kamp Jabilia.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Hamas Bebaskan 2 Sandera Lagi, Kali Ini Asal Israel Setelah Mediasi Qatar dan MesirIsrael membebaskan dua sandera asal Israel dengan alasan 'kemanusiaan yang mendesak' setelah mediasi oleh Qatar dan Mesir.

Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Hamas Bebaskan 2 Sandera Wanita Israel setelah Negosiasi dengan Qatar dan MesirHamas membebaskan 2 sandera wanita lansia setelah negosiasi dengan Qatar dan Mesir. Dua sandera yaitu Yocheved Lifshitz (85) dan Nurit Cooper (79).

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

AS Diduga Desak Qatar Batasi Berita Al Jazeera soal Perang Israel dan HamasMenteri Luar Negeri AS, Antony Blinken diduga mendesak Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed untuk batasi berita Al Jazeera soal narasi Anti-Israel.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Perundingan Israel dan Hamas yang Dimediasi Qatar BerlanjutPerundingan antara Israel dan Hamas, yang bertujuan untuk meredakan peperangan di Gaza, berlanjut pada Sabtu (28/10), meski Israel mengintensifkan serangan terhadap kantong permukiman itu. Hal itu diungkapkan oleh seorang sumber yang menerima informasi mengenai perundingan itu. Perundingan...

Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »

Qatar berupaya lanjutkan mediasi antara Israel dengan HamasPerundingan antara Israel dengan Hamas yang dimediasi Qatar berlanjut pada Sabtu (28/10) guna mengurangi eskalasi pertempuran di Gaza, kendati ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »