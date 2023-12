Puskesmas Taman Sidoarjo Ready to Accommodate Severely Depressed Failed Candidates

Puskesmas Taman Sidoarjo is ready to accommodate severely depressed patients from failed candidates in the 2024 elections. Not only providing medical personnel, but also all facilities to treat patients with mild to severe depression. This was conveyed directly by Siti Julaikhah, the head of the Mental Health Clinic at Taman Sidoarjo Health Center.





