Pupuk Kaltim Celebrates 46th Anniversary with Strong Commitment to Green Transformation

Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) celebrates its 46th anniversary by reaffirming its strong commitment to agricultural productivity and national food security. With the theme 'Growing Greener, Better Future', the celebration marks a new phase of growth for Pupuk Kaltim as a pioneer in green transformation in the fertilizer and petrochemical industry.

Various initiatives have been implemented by Pupuk Kaltim to achieve green transformation, including Environment, Social, and Governance (ESG) programs. Pupuk Kaltim has set a decarbonization roadmap to reduce emissions by 32% by 2030, in line with the government's target of Net Zero Emission by 2060





detikfinance » / 🏆 18. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pupuk Kaltim Gencarkan Ekspansi dan Diversifikasi ProdukPT Pupuk Kalimantan Timur akan meresmikan pabrik amonium nitrat di Bontang dan peletakan batu pertama pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat. Ekonomi AdadiKompas

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Audit Tata Kelola Pupuk Bersubsidi!Pupuk merupakan unsur vital dalam sistem pertanian. Ketersediaannya bagi petani penting untuk menjaga produktivitas ektor pertanian dan stabilitas pangan.

Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Naik 4,98%, UMP Kalimantan Timur 2024 Dipatok Rp 3.360.858Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim Tahun 2024 sebesar Rp3.360.858 atau naik 4,98 persen dari UMP 2023 sebesar Rp3.201.396.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Pembangunan Industri Pupuk di Fakfak Dimulai, Ikhtiar Indonesia Berdaulat PanganProyek industri pupuk di Fakfak bernilai sekitar Rp 30 triliun ditargetkan beroperasi pada 2028. Nusantara AdadiKompas

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Pembangunan Industri Pupuk di Fakfak Dimulai, Ikhtiar Indonesia Berdaulat PanganProyek industri pupuk di Fakfak bernilai sekitar Rp 30 triliun ditargetkan beroperasi pada 2028. Nusantara AdadiKompas

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Jurus Petrokimia Gresik Bawa Pertanian Indonesia ke Era ModernImplementasi kerangka BEF merupakan instrumen penting bagi Petrokimia Gresik untuk memajukan pertanian Indonesia, menjaga ketahanan pangan nasional, serta mendukung Pupuk Indonesia menjadi global company.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »