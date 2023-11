Puluhan Santri Keracunan di Batang Kondisinya Membaik

Berdasarkan keterangan dokter di Puskesmas Subah, Dian Kurniawati, para korban ini mengalami keluhan sakit yang sama, diantaranya mual, muntah, diare dan nyeri perut. Dugaan sementara para santri mengkonsumsi makanan atau minuman yang kurang higienis sehingga tercemar bakteri.

“Alhamdulillah, jadi dari yang masuk kemarin ada 52 yang datang dari ponpes ke puskesmas kami. Dari 52 itu, kita saring anak-anak yang kira-kira dengan kondisi yang parah, yang cukup lemah kita rawat inap, ada delapan orang. Pagi ini tadi, alhamdulilah sudah membaik semua, gejalanya sudah mereda. Anak-anak sudah tidak lemas, mual, muntah sudah teratasi tinggal paling ada beberapa diare dikit-dikit, tapi sudah lumayan lah,” jelas Dian.

Kasus keracunan massal ini terjadi di Pondok Pesantren Al Huda Desa Gondang Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Musibah ini diduga berawal dari salah santri yang merayakan ulang tahun, dan memberikan hidangan berupa nasi goreng dan minuman kemasan kepada teman-temannya. Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan dan minuman yang diduga menjadi penyebabnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASTV »

:

KOMPASTV: Keracunan Massal Santri di Batang, Polisi Selidiki PenyebabnyaApa yang menyebabkan 82 santri di Batang keracunan massal? Simak hasil penyelidikan polisi dan kondisi terkini para korban.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Santri Innofest 2023, Menparekraf Sandiaga Uno Dukung Terbangunnya Industri Kreatif dari PesantrenAcara Santri Innofest yang diselenggarakan untuk mewadahi inovasi para santri dalam mengembangkan ide dan gagasannya.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Santri Innofest Dorong Santri Kembangkan Berbagai InovasiSantri Innofest merupakan ruang kolaborasi kelompok santri dan berbagai pihak untuk menguatkan gagasan di berbagai bidang mulai dari sosial, sains, hingga teknologi.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Santri Innofest Encourages Santri to Develop Various InnovationsSantri Innofest is a collaborative space for student groups and various parties to strengthen ideas in various fields ranging from social, science, to technology.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

DETIKCOM: Buka Santri Innofest 2023, Waketum PBNU: Inovasi Santri Harus Terus BerkembangSantri Innofest 2023 diharapkan dapat memberikan motivasi di kalangan santri untuk terus melakukan inovasi terutama di bidang teknologi.

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Santri Innofest jadi pamungkas Hari Santri NasionalSantri Innofest menjadi pamungkas perayaan Hari Santri Nasional sebagai ruang untuk mempertemukan gagasan kreatif dari berbagai komunitas santri. Wakil ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕