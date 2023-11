PT Pertamina Raih 5 Penghargaan Dunia dalam Bidang Keberlanjutan

PT Pertamina (Persero) berhasil sabet 5 penghargaan dunia pada gelaran Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) 2023 yang diselenggarakan oleh Taiwan Institute for Sustainable Energy (Taise). GCSA merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada perusahaan, organisasi, dan individu atas upayanya dalam keberlanjutan melalui Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report).

GCSA telah dipercaya sebagai salah satu kompetisi prestisius karena lingkupnya global dan kompetitif, serta memiliki jajaran juri yang profesional, kredibel, dan independen dalam bidang keberlanjutan dari berbagai negara. Dewan juri antara lain berasal dari Center for Corporate Sustainability, S&P Global - ESG Department, CSRWorks International, PWC - Climate Department, EY - Climate Change & Sustainability Department, dan berbagai universitas serta Sustainability Research Cente

