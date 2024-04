PT Pertamina International Shipping Adds 3 New Tankers to Support National Energy Resilience

PT Pertamina International Shipping (PIS) has achieved a hat-trick in the past month by adding 3 new tankers to support national energy resilience and expand the global market . The 3 tankers consist of 1 Suezmax vessel and 2 Medium Range (MR) vessels named Pertamina Halmahera, PIS Jawa, and PIS Kalimantan. Pertamina Halmahera tanker is the first Suezmax vessel owned by PIS and is intended for international trade routes. The vessel has a weight of approximately 156,000 DWT.

PIS CEO Yoki Firnandi stated that the vessel is already in operation and has secured global partners as lessees

PT Pertamina International Shipping Tankers National Energy Resilience Global Market Suezmax Vessel Medium Range Vessel

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



jpnncom / 🏆 25. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pertamina International Shipping Peroleh Pembiayaan Syariah Skema IMBTDari akad tersebut PIS mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasar prinsip IMBT senilai US47000000 dengan jangka waktu selama 84 bulan

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Pertamina International Shipping Tambah 3 Tanker BaruTiga tanker terbaru PIS terdiri dari 1 kapal jenis Suezmax dan 2 kapal Medium Range MR yang masing-masing dinamakan Pertamina Halmahera PIS Jawa dan PIS Kalimantan

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Pertamina International Shipping Siagakan 326 Kapal Jaga BBM-LPGPT Pertamina International Shipping (PIS) menyiagakan 326 kapal demi menjaga ketersediaan BBM dan LPG saat Ramadan dan Lebaran tahun ini.

Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »

Pelopor di Pertamina! PIS Peroleh Pembiayaan Syariah Skema IMBTPT Pertamina International Shipping menandatangani fasilitas pembiayaan syariah dengan skema Ijarrah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) bersama BSI

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota PemerintahPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading

Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

Pertamina Ajak Para UMKM Cari Cuan di Momen RamadanJPNN.com : Selain pameran offline, Pertamina juga menyediakan akses belanja praktis melalui smexpo.pertamina.com.

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »