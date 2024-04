PT LIB to Discuss Additional Subsidies with Liga 1 Clubs

PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) will hold discussions with the participating clubs of Liga 1 2023/2024 regarding the possibility of providing additional subsidies as a result of the temporary suspension of Liga 1. The regular season of Liga 1, which has reached its 30th week, was temporarily suspended by PT LIB and PSSI, as the best solution for the national U-23 team's participation in the AFC U-23 Championship from April 23 to May 3.

The sudden suspension of the league competition has caused several losses for the clubs, as they have to recalculate their operational expenses, including home and away matches, as well as player salaries. We will definitely have discussions with the club owners regarding this matter

