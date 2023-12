PT KAI Daop 2 Bandung Kerahkan 505 Petugas Keamanan Selama Nataru 2023/2024

Sebanyak 505 petugas keamanan gabungan dikerahkan oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Opreasi (PT KAI Daop) 2 Bandung pada masa angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru 2023/2024).

Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung, Takdir Santoso, mengatakan seluruh petugas itu terdiri dari polisi khusus kereta api (Polsuska) dan security, serta bantuan eksternal yaitu TNI, Polri serta petugas tambahan atau relawan dari masyarakat Customer Service Mobile dan Komunitas Pencinta Kereta Api (RF) Edan Sepur Bandung, Sahabat KAI, Railfans Cianjur, dan Railfans Cimahi. 'Daop 2 Bandung menyiapkan personel keamanan yang terdiri dari personel Polsuska dan personel security 397, pengamanan kewilayahan 40, dan bantuan eksternal dari TNI-Polri 68,' ujar Takdir pada Apel Gelar Pasukan Pengamanan Angkutan Nataru 2023/2024 di halaman Parkir Kantor Daop 2 Bandung, Kamis, 21 Desember 202





liputan6dotcom » / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KAI Urges Public to Be Disciplined When Crossing Level CrossingsKAI (Persero) urges the public to be disciplined when crossing level crossings, especially during the Christmas and New Year transport where KAI adds 86 additional trains, increasing travel frequency. This is to prevent accidents at level crossings from recurring, as happened in Kalideres and West Bandung Regency.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Bupati Bandung Instruksikan ASN Menjadi Ayah atau Ibu Angkat Anak StuntingDalam rangka percepatan penurunan angka stunting, Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan agar para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung untuk menjadi ayah atau ibu angkat dari anak pengidap stunting dan ibu hamil.

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Evermos Bagikan Nasi Kuning Gratis di CFD Dago BandungEvermos akan membagikan nasi kuning secara gratis kepada pengunjung Car Free Day (CFD) yang berlangsung di Dago, Bandung pada tanggal 3 Desember 2023. Selain itu, platform ini juga menyediakan voucher belanja senilai Rp 25 ribu bagi yang belum bergabung di Evermos.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Gempa Hari Ini Guncang Maluku Tengah, Bandung, Bima pada Minggu 3 Desember 2023Gempa kedua di Kota Bima berkekuatan magnitudo 4,7 .Lindu terjadi pada pukul 08:16:28 WIB. Saat gempa terjadi, wilayah Bima ikut merasakan getarannya dalam skala II-III MMI.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Jadwal Mobil SIM Keliling DKI Jakarta, Bandung, Bogor, Bekasi Selasa 5 Desember 2023Warga Jakarta yang masa berlaku surat izin mengemudinya bakal segera habis, hari ini Selasa 5 Desember 2023 bisa melakukan perpanjangan, di salah satu mobil SIM Keliling.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Persib Bandung Kolaborasi dengan Band Punk DT09DT09 merupakan band yang mengusung musik genre punk asal Kota Bandung yang terbentuk sejak tahun 2005.

Sumber: VIVAbola - 🏆 30. / 51 Baca lebih lajut »