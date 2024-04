PT Jasa Marga Provides 20 Percent Toll Rate Discount for Eid Homecoming

PT Jasa Marga (Persero) Tbk provides toll rate discounts during the 2024 Eid homecoming. This time, a 20 percent discount is applied. Lisye Octaviana, the Corporate Communication and Community Development Group Head of Jasa Marga, explained that this is a convenience provided. However, when asked about the possibility of a larger toll rate discount, Lisye did not comment much. She only confirmed that Jasa Marga provides a 20 percent discount and there are no changes.

'Jasa Marga has been applying a 20 percent toll rate reduction from the beginning, nothing has changed,' said Lisye to Liputan6.com on Wednesday (3/4/2024). It should be noted that Jasa Marga, along with its business group and several other Toll Road Business Entities (BUJT) on the Trans Java Toll Road, will start implementing the rate reduction from April 3-5, 2024. This started at 05.00 AM this morning

