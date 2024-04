PT Jasa Marga Implements 20% Toll Discount on Trans Java Toll Road

PT Jasa Marga (Persero) Tbk and its group of companies, along with several other Toll Road Business Entities (BUJT) on the Trans Java Toll Road, have implemented a 20% tariff discount starting today, Wednesday (3/4/2024) at 05.00 WIB until Friday, April 5, 2024 at 05.00 WIB.

The 20% toll discount only applies to the Trans Java Toll Road from Jakarta to Semarang, starting from the Cikampek Main Toll Gate on the Jakarta-Cikampek Toll Road towards the Kalikangkung Toll Gate on the Batang-Semarang Toll Road during the homecoming flow. Jasa Marga's Corporate Communication and Community Development Group Head, Lisye Octaviana, said that the purpose of implementing this toll tariff discount is to distribute traffic that is predicted to increase on Friday, April 5, 2024, and to avoid concentration at one point in time during the predicted peak of the homecoming flow on Saturday, April 6, 2024

