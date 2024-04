PT Hutama Karya Accelerates Construction of Semarang-Demak Toll Road

PT Hutama Karya (Persero) is accelerating the construction of the Semarang-Demak Toll Road Section 1A project, with a progress of 31.47 percent by the end of March 2024. Once this connectivity infrastructure project is completed, the journey from Semarang to Demak, which originally took 1.5 hours, will only take 20 minutes.

According to Executive Vice President (EVP) Secretary of Hutama Karya, Adjib Al Hakim, Hutama Karya is committed to completing the toll road, which is part of the National Strategic Project (PSN), according to the target. This step is part of the 8 stream cleansing methods approved by shareholders with the aim of accelerating recovery and strengthening WIKA's fundamentals for sustainable business operations. This is reflected in WIKA's ability to achieve sales of IDR 22.53 trillion last year, despite still being in a recovery phase

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



kompascom / 🏆 9. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Rugikan Negara Miliaran Rupiah, KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Hutama Karya Terkait Tol Trans SumateraKasus dugaan korupsi itu ditaksir merugikan keuangan negara hingga belasan miliar rupiah. KPK saat ini sedang menunggu data dari BPKP

Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

KPK Cegah 3 Orang ke Luar Negeri Buntut Dugaan Kasus Korupsi di Hutama KaryaKepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan pihaknya telah bersurat Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk mencegah tiga orang tersebut berpergian.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Bekas Dirut PT Hutama Karya Bintang Perbowo Jadi Tersangka KorupsiMantan Direktur Utama (Dirut) PT Hutama Karya (HK) Persero, Bintang Perbowo, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam

Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »

Usut Dugaan Korupsi di PT Hutama Karya, 3 Orang DicegahTiga orang dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri, terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera

Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »

Hutama Karya Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Jalan Tol Trans SumateraKPK mengungkapkan telah melarang sejumlah orang dalam proses penyelidikan. Salah satunya adalah mantan petinggi di Hutama Karya.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Erick Thohir Rombak Direksi Hutama Karya, Ini Susunan TerbaruKementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan perubahan nomenklatur jabatan Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero)

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »