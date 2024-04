PT AIA FINANCIAL dan Kreaby Meluncurkan Kamus Besar Istilah Asuransi untuk Seniman Autistik

Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang asuransi, PT AIA FINANCIAL (AIA) dan Kreaby meluncurkan Kamus Besar Istilah Asuransi. Kamus ini dirancang khusus untuk seniman autistik dan keluarga mereka, dengan tujuan membantu mereka menghadapi risiko finansial dan memastikan masa depan yang lebih terjamin.

Dengan memiliki asuransi, seniman autis dapat fokus pada berkarya dan mengembangkan talenta mereka tanpa harus khawatir dengan masalah keuangan.

