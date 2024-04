PSSI Cannot Guarantee Nathan Tjoe-A-On's Release to Join Indonesian U-23 National Team

PSSI cannot guarantee that Nathan Tjoe-A-On will be released by his club, SC Heerenveen, to join the Indonesian U-23 national team for the 2024 Asian U-23 Cup in Qatar, according to PSSI Executive Committee member Arya Sinulingga. Previously, Nathan Tjoe-A-On's name was included in the list of 28 players called up to the Indonesian U-23 national team for the tournament. 'We'll see,' said Arya Sinulingga to the media, including BolaSport.

com, at GBK Arena, Senayan, Central Jakarta, on Tuesday evening (2/4/2024). Initially, Nathan Tjoe-A-On was not among the 27 names announced by PSSI on Monday (1/4/2024). However, PSSI saw the opportunity for the Dutch-born player to join, and his name was subsequently added a few hours later. 'Nathan was included that day. We received information that he might be able to join,' said Arya Sinulingga

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



BolaSportcom / 🏆 31. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Nathan Tjoe-A-On Resmi Jadi WNI, Ini Kata PSSINathan Tjoe-A-On resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Ia melakukan pengambilan sumpah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sumber: VIVAbola - 🏆 30. / 51 Baca lebih lajut »

Video: Bagaimana Penampilan Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On di Mata Shin Tae-yong?Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak ketinggalan memberikan pendapatnya terkait performa dua debutan Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On saat melawan Timnas Vietnam, Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Sumber: Bolanet - 🏆 20. / 63 Baca lebih lajut »

STY Bongkar Alasan Debut Nathan Tjoe Tak Sementereng Jay Idzes di Laga Timnas Indonesia vs VietnamShin Tae-yong tetap mengapresiasi kerja keras Nathan Tjoe-A-On.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Tanggapan Shin Tae-yong Terkait Penampilan Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-OnShin Tae-yong sebelumnya menurunkan Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes sejak babak pertama dimulai.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Shin Tae-yong Nilai Jay Idzes Bagus, Bagaimana dengan Nathan Tjoe-A-OnDua debutan Timnas Indonesia, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On mendapat penilaian dari pelatih Shin Tae-yong usai tampil melawan Timnas Vietnam di SUGBK, Senayan, Jakarta.

Sumber: VIVAbola - 🏆 30. / 51 Baca lebih lajut »

Jay Idzes & Nathan Tjoe-A-On Debut, Timnas Indonesia Sikat VietnamTae-yong memberikan kesempatan kepada Idzes untuk bermain penuh, sedangkan Tjoe-A-On tampil selama 45 menit.

Sumber: GOAL_ID - 🏆 32. / 51 Baca lebih lajut »