Proyek Rumah Sakit Hermina IKN Senilai Rp 650 Miliar Dimulai

Proses peletakan batu pertamanya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya. "Tadi dr. Hasmoro sudah menyampaikan investasinya mencapai Rp 650 miliar, sebuah investasi yang sangat besar, dan kita berharap rumah sakit ini segera selesai," harap Jokowi dalam sambutannya.

"Rumah sakitnya ramah lingkungan, berkonsep green building, memanfaatkan energi terbarukan, dan didukung digitalisasi smart hospital," imbuh Jokowi."Dan tadi juga disampaikan oleh dr. Hasmoro bahwa ini tidak hanya melayani pasien VVIP, tetapi juga pasien BPJS dan non-BPJS, ini sangat bagus sekali," lanjut Jokowi.

Selain itu, groundbreaking Rumah Sakit Hermina juga akan semakin menguatkan kepercayaan masyarakat dan investor agar tidak ragu tinggal di IKN. "Kita akan terus membangun berbagai fasilitas pendukung sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk tinggal di IKN dan menjadikan IKN sebagai ibu kota yang hidup, ramai, modern, maju, dan ramah lingkungan," tandas Jokowi.Proyek Superblok Pakuwon di IKN Resmi Dibangun, Nilai Investasinya Rp 5 Triliun

