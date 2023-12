Proses Lelang Penyediaan Layanan Penerbangan Jemaah Haji Indonesia Dibuka

Proses lelang penyediaan layanan penerbangan jemaah haji Indonesia reguler 1445 H/2024 M telah dibuka. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mengundang sejumlah maskapai nasional dan perusahaan penerbangan Arab Saudi untuk mengikuti prosesnya. “Kami telah mengundang seluruh maskapai penerbangan nasional Indonesia dan Arab Saudi.

Ini dalam rangka memberikan kesempatan yang sama, transparansi, dan akuntabilitas kepada maskapai penerbangan kedua negara untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan ibadah haji,” ungkap Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab, dalam keteranagn resmi, Rabu (13/12). Rapat Koordinasi Penyediaan Transportasi Udara untuk Jemaah Haji Indonesia berlangsung di Jakarta, Selasa (12/12). Rapat ini mengagendakan penjelasan teknis terkait lelang proses penyedianaan. Hadir, perwakilan Kementerian Perhubungan, Garuda Airlines, Saudia Airlines, Lion Air, Flynas, Air Asia, Pelita Air, dan Citilin





