Promo Belanja di Superindo Hari Ini

Dalam promo hari ini, Rabu, 8 November 2023, Superindo memberikan promo belanja Kraft Cheddar Cheese Box 150 gram yang diberikan diskon 25 persen menjadu seharga Rp 17.900. Kemudian, untuk keperluan minuman ada promo belanja Diamond UHT Milk 1 liter yang mendapat diskon seharga Rp 13.500.Energen Cereal Instant 10x30 Gram Diskon 15 Persen Rp 18.500Dua belibis saus cabe 225 ml diskon 25 persen Rp 10.900Vaseline Gluta-Hya Serum lotion 200 gram diskon 45 persen Rp 34.500365 french fries 1 kg Rp 27.

900Greenfields susu UHT diskon 25 persen Rp 99.900/kartonAyam Broiler diskon 15 persen Rp 3.590/100 gramJangan sampai ketinggalan dan kehabisan promo produk yang satu ini ya. Maka dari itu, Anda perlu belanja sekarang ke Superindo di tempat terdekat dan rasakan hematnya berbelanja

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

