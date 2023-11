Profil Whulandary Herman, Puteri Indonesia yang Berdebat dengan Miss Israel Demi Dukung Palestina

Dalam unggahan tersebut, Whulandary Herman mengunggah foto poster bahasa Inggris yakni"Dari sungai ke laut, Palestina akan bebas", sedangkan yang kedua"Mengebom anak-anak bukan bentuk pertahanan diri" dalam bahasa Inggris.

"Bukan mata yang buta, tapi hati. Kebebasan Anda adalah impian banyak dari kami," tulis Whulandary Herman di caption unggahannya pada Senin (30/10/2023). Namun, Namun, Whulandary Herman membalas dan menyinggung kalau banyak warga Israel masih bisa melakukan jogging dan hal lainnya dibandingkan Palestina.Hal tersebut membuat Whulandary Herman mendapat banyak dukungan dari warganet. Beberapa salut dengan Whulandary Herman yang mau bersuara atas kasus agresi Israel ke Palestina. Namun, siapa sebenarnya sosok Whulandary Herman ini? Simak profilnya berikut!2013 perwakilan dari Sumatera Barat.

Rupanya, sejak kecil Whulandary Herman memangs udah tertarik dengan dunia modeling. Saat lulus dari SMA di Padang, ia memfokuskan dirinya untuk bidang model. Whulandary Herman diketahui mengikuti Wajah Femina pada 2008 dan saat itu kariernya terus melambung.

Ia juga mendapat gelar Asian Top Model of the Year 2010 pada Fashion Asia Award yang diadakan di Hangzhou, Tiongkok. Setelah pengalamannya itu, Whulandary Herman memutuskan untuk mengikuti ajang Puteri Indonesia 2013 dan terpilih menjadi pemenang.Hal tersebut membawanya untuk mengikuti ajang Miss Universe 2013 di Moskow, Rusia. Pada ajang tersebut, Whulandary Herman berhasil lolos ke babak 16 besar, serta menjadi runner-up ke-3 Best National Costume.

Whulandary Herman dan Miss Universe Israel saling berkompetisi di Miss Universe 2013.

Postingan Whulandary Herman direspon negatif oleh Miss Israel 2013, Yityish Aynaw yang sempat berkompetisi dengannya pada ajang Miss Universe 2013.

Putri Indonesia 2013 yang saat ini menetap di Malaysia, Whulandary Herman juga angkat bicara bersuara lantang menyuarakan kejahatan genosida yang dilakukan zionis Israel.

Whulandary Herman dan Yityish Aynaw berkompetisi bersama di Miss Universe 2013.

Whulandary Herman menuai banyak pujian karena dengan tegas dan cerdas membalas komentar kontroversial Miss Israel 2013 Yityish Aynaw di unggahan Instagram-nya.

Miss Universe Israel 2013 Titi Aynaw secara terang-terangan membantah dukungan Whulandary Herman terhadap Palestina.

