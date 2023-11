Profil PM Israel Benjamin Netanyahu: Sang 'Raja Babi' Lulusan MIT

Di negaranya, Natanyahu dihujat karena disebut gagal melindungi rakyat dari serangan Hamas. Serangan ini pula yang membuat Israel ngotot melancarkan perang terhadap Palestina hingga detik ini. Perbuatan negara zionis tersebut sudah dituding sebagai genosida oleh banyak pihak.

Benjamin Netanyahu merupakan perdana menteri Israel yang sudah menduduki jabatannya selama 14 tahun. Banyak pihak tak menyangka dia akan betah menjadi perdana menteri.Pasalnya karier politik Netanyahu dimulai jauh setelah dia malang-melintang di dunia militer yang kemudian beralih menjadi akademisi. Meski demikian, Netanyahu berhasil membawa Israel menjadi negara yang disegani dunia.

Dia juga piawai dalam merebut kursi orang nomor satu di Israel meskipun pernah kalah dalam kontestasi politik. Itulah sebabnya, Di samping itu, Netanyahu juga sukses menaklukkan semua kompetitor untuk jadi pempinan Partai Likud, wadah politik sayap kanan Israel.

Karier profesional Netanyahu dimulai setelah 1963. Saat itu, laki-laki kelahiran Tel Aviv, 21 Oktober 1949 ini ikut pindah bersama kedua orang tuanya ke Amerika Serikat. Tahun 1967, Netanyahu kembali ke Israel dan masuk militer bergabung dengan komando elit IDF (Israel Defense Forces) selama enam tahun.

Kemudian, Netanyahu diberhentikan dengan pangkat kapten karena mengalami luka pada operasi pembebasan sandera di kawasan pesawat Sabena Airlanes yang waktu itu dibajak di Bandara Ben-Gurion. Setelah berhenti dari dunia militer, Netanyahu kembali ke AS. Di sana, ia sukses mendapatkan gelar sarjana arsitektur serta gelar master dalam bidang studi manajemen di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ia juga diketahui mengambil studi politik di MIT dan Universitas Harvard. Tahun 1976, Netanyahu mendapat posisi sebagai konsultan bisnis internasional di Boston Consulting Group, lalu bergabung dalam manajemen Rim Industries di Yerussalem.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JAWAPOS: Profil Benjamin Netanyahu, PM Israel yang Tolak Gencatan Senjata di Gaza dan Sebut Sekarang Waktunya PerangPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah menjadi sorotan lantaran sikap tegasnya menolak gencatan senjata di Gaza.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Istri PM Israel Benjamin Netanyahu Pamer Pakai Tas Mewah Seharga Rp160 Juta, Minat Kembaran?Sara Netanyahu istri PM Israel Benjamin Netanyahu kedapatan pakai tas mewah seharga Rp 160 juta.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: LPPOM MUI Ingatkan Lagi Permen Susu Kelinci Putih Haram Karena Mengandung BabiMeski telah menyatakan haram, LPPOM MUI mengaku sebenarnya belum pernah melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kandungan produk tersebut.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Viral Babi Main Comberan di Depan Rumah Warga, Bikin Heboh TetanggaTerlihat babi nyasar sedang bermain di comberan depan salah satu rumah warga. Momen itu pun bikin heboh tetangga yang memergokinya.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Pasien Kedua Penerima Cangkok Jantung Babi Meninggal 6 Minggu Usai OperasiFaucette tidak memenuhi syarat untuk cangkok jantung manusia karena kondisi medisnya yang sudah lanjut, termasuk penyakit arteri perifer.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Lawrence Faucette Pasien Transplantasi Jantung Babi Kedua di Dunia Meninggal 6 Minggu Pasca-OperasiSeorang pasien penerima transplantasi jantung babi kedua di dunia, Lawrence Faucette (58 tahun) dikabarkan meninggal dunia berselang beberapa minggu setelah operasi.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕