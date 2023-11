Profil Masinton Pasaribu, Politikus PDIP Tuai Pro Kontra Usai Usul Hak Angket MK

Sontak, ucapan tersebut membuatnya trending dan menjadi buah bibir warganet di media sosial. Tak sedikit pula yang penasaran, siapa sebenarnya sosok Masinton Pasaribu?Anwar Usman Diminta Tunjukkan Bukti Absen dalam RPH Pembahasan Gugatan Partai Kaesang

Masinton kecil adalah seorang anak yang berasal dari keluarga sederhana. Bahkan, sejak kecil ia sudah menjadi anak mandiri dengan membantu orang tua menanam sayur dan berjualan. Karena faktor ekonomi, pendidikan pria kelahiran 11 Februari 1971 ini tidak berjalan mulus. Sejak lulus SMA tahun 1990, ia tak langsung kuliah.

Ketika menjadi mahasiswa, pria asal Sibolga, Sumatera Utara ini menyalurkan bakat kepemimpinannya melalui Front Aksi Mahasiswa Reformasi dan Demokrasi pada tahun 1998-2000. Selain itu, Masinton juga sempat aktif Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), yang merupakan organisasi sayap PDIP.Karier Politik Masinton Pasaribu

Lalu, pada tahun 2019, ia terpilih kembali sebagai wakil rakyat dengan meraih 82.891 suara di Dapil yang sama, DKI Jakarta II.

