Profil Craig Mokhiber, Direktur PBB yang Mengundurkan Diri karena Gagal Cegah Genosida di Palestina

Kini ia menduduki jabatan sebagai Direktur di Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di New York, Amerika Serikat. Craigh pernah beprofesi sebagai pengacara sekaligus spesialis dalam bidang hukum, kebijakan, dan metodologi HAM internasional di PBB sejak tahun 1992.

Lebih lanjut selama ia menjabat di PBB, ia pernah menjadi Kepala Tim HAM dan Pembangunan, serta Wakil Direktur Kantor OHCHR di New York. Selain itu, Craig Mokhiber juga pernah bekerja sebagai Penasihat Senior HAM PBB di Palestina dan Afghanistan.

Bahkan, surat pengunduran dirinya itu beredar ke media sosial, salah satunya dibagikan ulang oleh akun X @Raminho. Di mana dalam unggahannya tersebut, Craig memutuskan untuk melepaskan jabatannya di PBB sebagai bentuk protes dari PBB terkiat isu-isu HAM di Palestina.

Bahkan, surat pengunduran dirinya itu beredar ke media sosial, salah satunya dibagikan ulang oleh akun X @Raminho. Di mana dalam unggahannya tersebut, Craig memutuskan untuk melepaskan jabatannya di PBB sebagai bentuk protes dari PBB terkiat isu-isu HAM di Palestina.

