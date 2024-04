PresUniv Gelar Ambassador Lecture Bahas Diplomasi Budaya

President University (PresUniv) melalui Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional dan Prodi Hukum, Fakultas Humaniora, menggelar Ambassador Lecture dengan menghadirkan Duta Besar (Dubes) Dalam kuliah tamu yang diadakan di PresUniv Convention Center, Kota Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Rektor PresUniv Handa S. Abidin menjelaskan, adalah salah satu instrumen penting menjadikan mahasiswa PresUniv, juga warga Indonesia lainnya, sebagai warga dunia.

"Melalui Cultural Diplomacy, situasi yang sulit atau hubungan yang membeku, bisa lebih mudah dicairkan. Ini karena prinsip-prinsip Cultural Diplomacy yang lebih mengutamakan kesamaan ketimbang mempertajam perbedaan," jelas Handa. Membahas diplomasi budaya, lanjut Handa, Indonesia dan Somalia memiliki beberapa kesamaan. Misalnya, baik Indonesia dan Somalia adalah negara dengan mayoritas penduduknya umat muslim. “Dan, kita juga memiliki tradisi yang miri

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



kompascom / 🏆 9. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pendaftaran UTBK-SNBT 2024 Sudah Dibuka, Simak Ketentuan dan Prodi Akademik dan Vokasi di UNESAProdi yang bisa dipilih di UNESA yaitu 88 prodi. Rinciannya 78 prodi sarjana akademik dan 10 prodi sarjana terapan.

Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

PresUniv Terima Bantuan Senilai Rp 2,63 Miliar dari Epicor Software IndonesiaPresUniv menerima bantuan dalam bentuk lisensi penggunaan perangkat lunak dari PT Epicor Software Indonesia senilai US$170.000 atau setara Rp2,63 miliar.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

PresUniv dan Epicor Indonesia Sinergi Siapkan SDM Unggul Indonesia EmasPresUniv menerima bantuan dalam bentuk lisensi penggunaan perangkat lunak dari PT Epicor Software Indonesia senilai US$170.000 atau Rp 2,63 miliar.

Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Kuliah Tamu di Presuniv, Dubes Sri Lanka Angkat Tema Ekonomi BiruKuliah tamu yang mengusung topik 'The Impact of Blue Ocean Economy: The Ocean Wealth and Ocean Health' ini digelar di Kampus Presuniv, Cikarang, pada Jumat, 15 Maret 2024.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Kuliah Tamu Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia di Kampus PresunivDuta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Admiral Prof. Jayanath Siri Kumara Colombage memberikan kuliah tamu dengan tema "The Impact of Blue Ocean Economy: The Ocean Wealth and Ocean Health" di Kampus Presuniv, Kota Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Kuliah tamu ini merupakan upaya PresUniv untuk mendidik mahasiswanya agar siap menjadi warga global.

Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

6 Prodi S2-S3 Unnes Paling Diminati, Referensi Mahasiswa Lanjut KuliahBagi kalian yang ingin melanjutkan studi ke jenjang magister atau doktor, Unnes menyediakan 6 program studi yang bisa kamu pilih sesuai minat bakat.

Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »