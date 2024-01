Presiden Terpilih Taiwan Menghadapi Tugas Berat Menghadapi Kemarahan China

Presiden terpilih Taiwan yang baru, Lai Ching-te, kemungkinan akan menghadapi tugas terberatnya saat ia menjabat pada Mei dan dia harus menghadapi kemarahan China yang berulang kali mengecamnya sebagai separatis yang berbahaya. Lai, yang memenangkan pemilu pada Sabtu (13/1), juga berulang kali mengatakan dalam kampanyenya bahwa ia ingin mempertahankan status quo dengan China dan menawarkan diri untuk berdialog dengan Beijing. “Kami tidak ingin bermusuhan dengan China.

Kami bisa menjadi teman," kata Lai, yang dikenal dengan nama Inggrisnya William, kepada stasiun televisi Taiwan pada Juli. Namun dalam pandangan Beijing, Lai, 64 tahun, adalah seorang separatis dan "pembuat onar" atas komentar yang pertama kali dia sampaikan ketika menjabat sebagai perdana menteri pada 201





