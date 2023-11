Presiden Jokowi ajak pemimpin perusahaan tinjau Persemaian Mentawir

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah pemimpin perusahaan meninjau Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis. Bersama para pemimpin perusahaan tersebut, Presiden Jokowi berjalan menyusuri persemaian sambil menjelaskan sejumlah hal terkait persemaian dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).forest city

, jadi kita mulai dengan ini,” kata Jokowi kepada para pemimpin perusahaan sambil meninjau bibit di lokasi tersebut, seperti disampaikan dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.Presiden kemudian menjelaskan bahwa berbagai jenis bibit tanaman yang ada di Persemaian Mentawir disiapkan untuk ditanam di kawasan IKN. “Kita siapkan dan akan ditanam nanti di Nusantara,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Kompas Gramedia Lilik Oetama yang ikut serta dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa dirinya merasa takjub melihat persemaian yang akan menghasilkan bibit-bibit tanaman untuk menghijaukan IKN.Lilik pun optimistis bahwa IKN akan menjadi ibu kota baru yang lebih hijau dengan dukungan suplai bibit tanaman dari Persemaian Mentawir.

“Kalau saya melihat ini semua, saya yakin bahwa ibu kota yang baru ini IKN akan lebih hijau ya, lebihya. Kami lihat dari tanaman yang disiapkan untuk ibu kota saya rasa akan bagus sekali nanti,” ujarnya.

