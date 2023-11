Presiden Jerman Meminta Maaf Atas Kejahatan Kolonial di Tanzania

' Pada hari Selasa (31/10/2023), di hari kedua dari tiga hari lawatan Steinmeier ke Tanzania, presiden Jerman itu mengatakan bahwa Jerman akan mempertimbangkan 'pemulangan properti budaya dan jenazah.' Bagaimana posisi Tanzania di benua Afrika? Pada tahun 2021, Jerman secara resmi mengakui melakukan genosida selama pendudukan kolonialnya di Namibia. Mereka mengumumkan kompensasi finansial untuk menebus kejahatan tersebut.

