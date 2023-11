Presiden China Xi Jinping Mengenang Kunjungan Perdananya ke AS

Ketika lawatannya ke San Francisco mencapai puncaknya pada Rabu (15/11), Presiden China Xi Jinping mengenang kunjungan perdananya ke Amerika Serikat (AS) pada 1985 sebanyak dua kali dalam satu hari.

Pada pagi harinya, usai melakukan pertemuan dengan presiden China itu, Presiden AS Joe Biden menunjukkan sebuah foto dengan latar belakang Jembatan Golden Gate pada ponselnya kepada Presiden Xi dan bertanya, 'Apakah Anda mengenal pemuda ini?' Pada malam harinya, saat menghadiri jamuan makan malam yang digelar oleh sejumlah organisasi persahabatan di AS, Xi kembali mengenang perjalanannya itu. 'Dalam kunjungan perdana saya ke AS, saya menginap di rumah keluarga Dvorchak di Iowa,' kata Xi. 'Saya masih ingat alamat mereka, Bonnie Drive nomor 2911.





