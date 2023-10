Prediksi Borneo FC vs Dewa United di BRI Liga 1: Preview, Skor, Link Live Streaming

. Borneo FC akan menjamu Dewa United di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (28/10) malam pukul 19:00 WIB.dengan raihan 32 poin dari 16 pertandingan yang sudah dijalani, unggul dua angka dari pesaing terdekat, Madura United di peringakt kedua.

Tim Pesut Etam --julukan Borneo FC-- di ambang juara paruh musim Liga 1 karena ini merupakan pekan terakhir di paruh pertama musim 2023/2024. Borneo FC sedang dalam tren positif usai tak terkalahkan dalam lima laga terakhir di Liga 1, meraih empat kemenangan meski di laga terakhirnya ditahan seri Persib Bandung 1-1 pada akhir pekan kemarin di Stadion Segiri.Laga Terakhir di Putaran Pertama BRI Liga 1, Madura United Waspadai Semangat Juang Tuan Rumah Arema FC

Sementara itu, Dewa United ada di posisi kedelapan dengan koleksi 24 poin. Meski akan away ke markas tim pemuncak klasemen, tim berjuluk The Tangsel Warriors ini tak bisa dipandang remeh. Mereka telah meraih dua kemenangan beruntun di laga sebelumnya, termasuk kemenangan telak 4-1 di kandang tim papan atas Madura United pada 22 Oktober lalu. headtopics.com

Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, mengatakan bahwa pasukannya akan berusaha maksimal untuk mengambil poin penuh demi menjaga tren positif untuk putaran kedua nanti. "Kami akan bermain dengan maksimal untuk meraih kemenangan. Kami ingin tetap ada di puncak klasemen," kata pelatih asal Belanda itu seperti dilansir laman LIB.

Setali tiga uang, pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink mengharapkan timnya kembali menjegal tim papan atas. Dewa United juga membidik hasil maksimal meski akan main di depan publik Borneo FC."Kami akan berusaha untuk mencuri poin dari kandang Borneo FC, akan sangat baik jika kami ambil tiga poin lagi. Akan sulit, tapi kami akan berusaha," tutur pelatih yang juga berpaspor Belanda itu. headtopics.com

