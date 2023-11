Prabowo's Electability Far Ahead of Ganjar and Anies, Survey Shows

When faced with Ganjar, Prabowo's electability is far behind with a vote of 52.3%. Meanwhile, Ganjar only received 31.8% of the votes. In addition, Prabowo once again excelled when confronted head to head with Anies. Prabowo led with a 60.9% vote while Anies only reached 23.9%. "The head to head between the three presidential candidates shows that Prabowo Subianto significantly outperforms Ganjar Pranowo or Anies Baswedan

. Meanwhile, Ganjar Pranowo is chosen more than Anies Baswedan," said PatraData Research Manager, Rezki Adminanda in his written statement. PatraData Research Consulting survey used telephone contact method to randomly selected respondents from the existing database and successfully interviewed 1220 respondents from October 25-30, 2023. The margin of error is approximately 2.9% at a 95% confidence level. Quality control is also carried out by calling back 20% of the total sample respondents. (aag

