Prabowo-Gibran Defense Team Has No Objection to Megawati as Witness

Todung Mulya Lubis, the lawyer of Prabowo-Gibran defense team, stated that they have no objection to the presence of Megawati Soekarnoputri as a witness in the presidential election dispute trial. He clarified that Megawati is not a public official and does not determine any policies in the country. However, Megawati is willing to attend as a witness if summoned by the Constitutional Court.

Previously, Yusril Ihza Mahendra, the Chairman of Prabowo-Gibran defense team, mentioned the idea of involving the State Intelligence Agency (BIN) in the trial, but it was just a spontaneous suggestion

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



