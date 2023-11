Power Outage Incident Mars Makassar City's Anniversary Celebration

The celebration of Makassar City's Anniversary, which took place in the Center Point of Indonesia area on Thursday (2/11/2023) night, was colored by a power outage incident. It has been more than two months that residents of Makassar have been experiencing rotating blackouts. The Makassar Legal Aid Foundation has opened a complaint regarding the losses suffered by the community due to power outages.

Since September 2023 up until now, power outages continue to occur and their duration is becoming more prolonged. The Deputy Director of LBH Makassar and also a public lawyer, Abdul Azis Dumpa, stated this in Makassar, Monday (6/11/2023). According to him, the blackout conducted by PLN Distribusi in South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and West Sulawesi (Sulselrabar) has caused many losses. "We are opening complaints about violations of consumer rights, including regarding this outage. We will accompany people who want to sue PLN

Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, and Anies Baswedan again presented their ideas and thoughts on the same stage in Makassar. All three talk about inequality and equality.

