Polresta Banyuwangi Dismisses Two Police Officers for Absence from Duty

Polresta Banyuwangi has dismissed two of its members, namely Bripka Alexandra Febriano and Bripka Gusde Santoso, dishonorably. Both of them were given the sanction of dismissal without honor (PTDH) because they violated article 8 letter B of the Indonesian National Police regulation number 7 of 2022, regarding the professional code of ethics and the ethics commission of Polri officials. They did not report for duty without any explanation for more than 30 days.

Bripka Alexandra has been absent from duty for 256 days since March 2, 2023. Meanwhile, Bripka Gusde Santoso has not been on duty for 356 days, starting from March 21, 2023. The dismissal ceremony of the two police personnel was led directly by the Banyuwangi Police Chief, Kombes Pol Nanang Haryono. The dismissal process was marked by crossing out the photos of the two personnel during the ceremony at the Banyuwangi Police Headquarters. Nanang said that the PTDH given to the two personnel was not done instantly

