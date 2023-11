Politikus Golkar Bantah soal Kartu Truf Ketum Parpol, Sebut Tak Ada Tekanan Usung Prabowo-Gibran

Bakal capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka. Politisi Golkar tegaskan pemilihan Prabowo-Gibran bukan karena tekanan politik, (Senin (30/10/2023). (Sumber: AP Photo/Dita Alangkara)JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Dave Laksono membantah adanya kartu truf ketua umum partai politik (parpol).

Selain itu, lanjut Dave, Partai Golkar juga menilai Prabowo-Gibran mampu melanjutkan pemerintahan dan mengedepankan kepentingan bangsa. "Kami lihat kemungkinan kemenangan tertinggi sehingga pasangan ini yang dapat melanjutkan target pemerintahan hari ini dan melanjutkan ekonomi kemasyarakatan baik investasi asing maupun dalam negeri," tuturnya.Sebelumnya, pernyataan terkait kartu truf ketum parpol tersebut dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Minggu (29/10/2023).

Hasto menyebut ada tekanan politik dari kekuasaan yang membuat pencalonan Gibran sebagai bakal cawapres, terwujud. Dia mengeklaim ada ketum parpol yang kartu trufnya dipegang. Dalam dunia politik, kartu truf merupakan kiasan yang dimaksud untuk mengunci pihak lain. headtopics.com

