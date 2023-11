Polda Metro Jaya Involves Community in Self-Security to Secure 2024 Elections

Polda Metro Jaya involves the community in forming self-security (pam swakarsa) to help secure the 2024 elections due to limited police personnel. The synergy between the community and Bhabinkamtibmas must be improved through routine and intensive pam swakarsa activities. The police continue to develop the potential of the community through pam swakarsa to strengthen the security system.

Polda Metro Jaya Gencarkan Patroli Siber, Awasi Pergerakan Medsos saat Pemilu 2024Polri tidak akan segan-segan menindak para pelaku kejahatan di dunia siber yang akan mengganggu kondusifitas khususnya saat pesta demokrasi.

Polda Metro Jaya melibatkan masyarakat dengan membentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa) untuk ikut mengamankan Pemilu 2024 karena jumlah ...

Gandeng Ormas hingga Satpam, Polda Metro Jaya Ajak Pengamanan Swakarsa dalam Rangka Pemilu 2024Polda Metro Jaya menggandeng satpam hingga organisasi masyarakat (ormas) untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024.

Amankan Pemilu 2024, Polda Metro Libatkan Satpam hingga OrmasPersiapan pengaman perlu dilakukan sejak sekarang. Seluruh komponen harus sudah siap ketika rangkaian pemilu berjalan.

Lengkapi Bukti Kasus Pemerasan Pimpinan KPK, Polda Metro Jaya Uji Laboratoris HP Milik SYLTujuan penelitian ponsel milik SYL yang dilakukan Polda Metro Jaya disebut untuk melengkapi bukti-bukti terkait perkara tersebut.

Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya Lanjutkan Razia Uji Emisi Hingga Akhir TahunPolda Metro Jaya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melanjutkan razia uji emisi yang dimulai pada 1 November lalu hingga akhir tah

