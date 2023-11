Polda Jateng Ringkus Pelaku Prostitusi Online, Jajakan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui Lewat Facebook

Pria asal Purwokerto, Banyumas, berinisial RW (28) dibekuk petugas Ditreskrimsus Polda Jateng atas kasus prostitusi online di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.di Kabupaten Banyumas. Meski bermodal cekak, tapi ia bisa menjajakan 50 orang lebih, dari yang dibawah umur, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Kini, pria mesum itu harus berurusan dengan aparat Ditreskrimsus Polda Jateng karena melanggar pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang UU ITE serta pasal 30 dan pasal 4 ayat 2 UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dalam postingan, pelaku menyertakan kontak nomor teleponnya. Sehingga, pria hidung belang mudah berkomunikasi dengannya untuk mendapatkan wanita yang diinginkan. Adapun harga perempuan yang dijual jasa seksualnya beragam. headtopics.com

Polisi Tetapkan Pengelola Wahana Jembatan Kaca Maut Hutan Pinus Limpakuwus Banyumas Sebagai Tersangka Dalam sidang perdana tiga prajurit TNI terdakwa pembunuh warga sipil Imam Masykur, diketahui bahwa mereka telah melakukan pemerasan terhadap pedagang toko kosmetik di Jabodetabek sebanyak 14 kali.

Salah satu penyebab dari penyakit diabetes tidak lain adalah pola makan dan minum. Untuk mencegah lonjakan gula darah tinggi, simak kata dr Zaidul Akbar ini Shin tae-Yong mengungkapkan kelebihan pemain Indonesia dibanding naturalisasi. Menurutnya pemain Indonesia memiliki kemampuan dan kerja keras yang sangat baik namun headtopics.com

Ustaz Abdul Somad (UAS) membagikan sebuah amalan yang bisa merubah kesusahan jadi kebahagiaan serta diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Apakah itu? Dalam sebuah kesempatan ceramahnya di hadapan para jamaah, Ustaz Adi Hidayat memperingatkan kepada orang-orang kerap membawa handphone saat shalat. (30/10)

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: tvOneNews »

Sosok AKP Andre Birawa, Pejabat Baru di Polda Jateng: Eks Aktor FTV, Pencari Talent Termehek-mehekAKP Andre Birawa, eks aktor FTV dan pencari talent termehek-mehek, yang kini jabat Panit 2 Unit 4 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jateng. Ini sosoknya. Baca lebih lajut ⮕

Terlibat Penyalahgunaan Data Nasabah, Polda Jateng Amankan Mantan Pegawai BankBerita Terlibat Penyalahgunaan Data Nasabah, Polda Jateng Amankan Mantan Pegawai Bank terbaru hari ini 2023-10-30 17:10:24 dari sumber yang terpercaya Baca lebih lajut ⮕

Eny Yaqut Mengajak Ibu-Ibu Menggunakan Medsos untuk Menyebarkan Informasi AntikorupsiJPNN.com : Penasihat DWP Kemenag Eny Retno Yaqut Qoumas mengajak ibu-ibu menggunakan medsos untuk menyebarkan informasi antikorupsi. Baca lebih lajut ⮕

Viral Ibu-Ibu Pingsan di Depan Kantor Baim Wong, Begini FaktanyaPada intinya ia sedang mengalami masalah keuangan dan minta dibantu. Baca lebih lajut ⮕

Prabowo-Gibran Berpotensi Besar Menguasai Suara di Jateng pada Pilpres 2024JPNN.com : Prabowo-Gibran berpotensi besar menguasai perolehan suara di Jateng pada Pilpres 2024 mendatang. Baca lebih lajut ⮕

Prabowo Subianto Resmikan Bantuan Air Bersih di JatengPrabowo Subianto meresmikan 16 titik bantuan sumber air bersih di 5 wilayah Provinsi Jateng. Peresmian tersebut dilakukan di Banyumas. Baca lebih lajut ⮕