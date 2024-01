Podcast Scientific American Sorot Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Periset Asing

Dokter hewan Yenni Saraswati dari Program Konservasi Orangutan Sumatera (SOCP) memeriksa kondisi orangutan Sumatra yang terluka yang ditemukan oleh aktivis lingkungan di perkebunan kelapa sawit di desa Rimba Sawang, Aceh. (Foto: AP) Sebuah podcast Scientific American baru-baru ini menjadi sorotan banyak ilmuwan di Indonesia.

Podcast itu seperti membangkitkan kembali apa yang menjadi keprihatinan lama, yakni sikap tidak bersahabat pemerintah terhadap periset asing sehingga mengancam upaya konservasi satwa liar.Yang menjadi sorotan adalah segmen podcast “Science, Quickly” berjudul “Scientist Argue Conservation is Under Threat in Indonesia.” Dalam podcast itu, pemandu acara Christopher Intagliata berbincang dengan ilmuwan konservasi Erik Meijaard, Direktur Borneo Futures, sebuah perusahaan konsultan ilmiah yang berkantor pusat di Brunei Darussalam, dan Bill Laurance, pakar ekologi tropis dari James Cook University, Australi





voaindonesia » / 🏆 15. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Beasiswa Indonesia Maju bagi Pelajar Berprestasi IndonesiaPelajar makin antusias meraih prestasi untuk masuk sistem informasi manajemen talenta dan meraih beasiswa pemerintah.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Kawasan Indonesia Timur jadi Tumpuan Produksi Migas IndonesiaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Transformasi Digital di Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah dengan gencar mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional mengikuti gelombang perkembangan teknologi digital secara global. Tujuannya sendiri untuk mencapai satu yaitu Indonesia Emas 2045 dan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat ke-5 di dunia. Bila mengingat dari yang awalnya hanya istilah, kini Indonesia tengah berada di dalam proses transformasi digital tersebut. Apalagi pada 2023 begitu terasa perjuangan jatuh bangun untuk mewujudkannya. Dimulai dengan perjuangan mewujudkan infrastruktur digital untuk pemerataan konektivitas

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Jokowi Selalu Naikkan Gaji ASN Jelang PemiluBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Banjir Kembali Landa Kabupaten Hulu Sungai TengahBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Robert F Kennedy Jr Maju di Pilpres ASBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »