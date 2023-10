Pochettino: Reece James masih belum siap jadi starter lawan Brentford

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Chelsea FC Mauricio Pochettino memberikan kabar bahwa pemainnya yang telah kembali dari cedera, Reece James belum siap menjadi starter saat berjumpa Brentford dalam pekan ke-10 Liga Inggris 2023/2024 di Stamford Bridge, Sabtu pukul 18.30 WIB.

“Reece masih belum siap untuk menjadi starter,” ucap Pochettino, dilansir dari laman resmi klub, Sabtu. “Dia melakukannya dengan baik, telah berlatih dengan sangat baik. Dia sangat dekat tapi besok dia akan duduk di bangku cadangan,” jelas Pochettino.Dalam kesempatan yang sama, Pochettino lalu juga berbicara tentang perkembangan pemulihan cedera pemain yang didatangkan dari RB Leipzig pada musim ini, Christopher Nkunku.

“Dia melakukannya dengan sangat baik bekerja sangat keras. Dia sudah dekat dan mudah-mudahan sesegera mungkin kami bisa melibatkannya lagi. Dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami,” ucap Pochettino. headtopics.com

“Mungkin setelah jeda internasional (di bulan November) dia akan terlibat, mungkin. Itu tidak pasti,” kata pelatih 51 tahun itu.

