PLTU ”Off-grid” Belum Masuk dalam Target-target JETP

Pada Rabu (1/11/2023), Sekretariat JETP membuka draf CIPP JETP kepada publik yang dapat diakses melalui laman www.jetp-id.org. Masukan dari publik akan diserahkan sebelum Selasa (14/11/2023) yang akan diolah untuk menjadi landasan finalisasi dokumen CIPP. Menurut rencana, CIPP akan diluncurkan sebelum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 30 November 2023.

Namun, target NZE pada sektor ketenagalistrikan pada 2050 belum selaras dengan Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang mendorong pengakhiran penggunaan pembangkit fosil pada 2040. Lalu, belum tercakupnya pembangkit listrik fosilmembuat target puncak emisi total sejatinya jauh lebih tinggi dari yang diproyeksikan saat negosiasi JETP, tahun lalu.

Selain itu, rencana pengakhiran operasionalisasi PLTU batubara dengan total kapasitas 5 GW yang ada di draf sebelumnya dihapuskan karena ketidakjelasan sumber pendanaan dari IPG. ”Ini sangat disesalkan dan membuat JETP Indonesia semakin jauh dari target Paris Agreement,” ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam keterangannya.di jaringan listrik PLN sebesar 8,6 GW.

