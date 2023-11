PLTSa Putri Cempo resmi beroperasi hasilkan listrik 8 megawatt

ANTARA - Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo yang terletak di Mojosongo, Kota Solo, resmi beroperasi pada Senin (30/10).

PLTSa Putri Cempo mampu menghasilkan 8 Megawatt listrik dari pengolahan sampah lama maupun sampah baru yang menggunung di TPA Putri Cempo. Sebesar 5 megawatt daya listrik yang dihasilkan di PLTSa ini akan dijual ke PLN. (Denik Apriyani/Satrio Giri Marwanto/Rinto A Navis)

