PLN EPI Increases Biomass Co-Firing to Achieve Renewable Energy Target

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) continues to increase the implementation of biomass co-firing in Steam Power Plants (PLTU) as a strategy to achieve the target of 23% renewable energy mix (EBT) by 2025. This step is also in line with the energy transition acceleration commitment of the Government to achieve Net Zero Emission (NZE) by 2060 or earlier.

Vice President of Business Development, Marketing & Planning Biomass at PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Anita Puspita Sari, explained that the implementation of biomass co-firing is highly competitive in pursuing decarbonization targets in Indonesia. This is because biomass co-firing has the lowest Levelized Cost of Electricity (LCOE) compared to other EBT acceleration. "Biomass co-firing contributes 3.6% of the total 23% EBT mix target in 2025.





