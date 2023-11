Platform 'live' untuk kreator konten Roposo hadir di Indonesia

untuk kreator konten, merek atau pengiklan, hari ini resmi hadir di Indonesia yang diharapkan bisa mentransformasi ekosistem konten di negara ini.yang memungkinkan mereka tetap terhubung dengan apa yang paling tren dan menjadi bagian dari percakapan luas di sekitar mereka. Sebagai platform berbasis tren, Roposo melakukan hal tersebut," kata Wakil Direktur Senior Roposo Mansi Jain saat acara peluncuran di Jakarta, Senin.

Bersamaan dengan peluncuran platform, Roposo juga mengumumkan telah menghadirkan fitur Live dalam Glance, platformpintar yang memiliki lebih dari 30 juta pengguna aktif di Indonesia. Di Indonesia, Roposo sudah diuji coba sebanyak lebih dari 40setiap hari di Glance selama lebih dari lima bulan terakhir, dengan rata-rata penonton harian lebih dari 1 juta dan hampir 2 juta jam konten Roposo ditonton setiap bulan.

Direktur Pengembangan Pasar Glance Dalip Shahri menilai hal yang utama adalah menghadirkan konten berkualitas dan pengalaman“Kreator bertalenta bisa menonjol di keramaian dan mulai mendapatkan hasil monetisasi dari hari pertama perjalanan mereka dengan Roposo, terlepas dari jumlah pengikut mereka," kata Dalip mengenai Roposo. headtopics.com

Untuk merayakan peluncurannya di Indonesia, Roposo mengadakan festival Feel the Vibe selama sepekan, mulai dari 30 Oktober – 5 November 2023 di Lotte Mall Jakarta, Kuningan. Lebih dari 100 konten kreator Roposo akan berpartisipasi di acara tersebut dalam berbagai tantangan seperti Mukbang, Hot Wheels Drag Race, Halloween, tantangan kebugaran, dan sebagainya. Festival itu juga akan disiarkan langsung di Roposo sepanjang minggu.berbasis tren terbesar di India, dan telah memiliki lebih dari 80 juta pengguna aktif. Setelah Indonesia, platform ini berencana untuk memperluas jangkauan ke pasar lain, termasuk Amerika Serikat, Brasil, Jepang dan lainnya.

